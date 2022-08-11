Дамаск, 11 августа, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Сирии отразили атаку боевиков из террористической группировки «Джебхат ан-Нуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке провинции Идлиб, сообщает агентство SANA.

TUBS Провинция Идлиб на карте Сирии

По его данным, группировка из 25 террористов попыталась прорваться в поселок Джубас, где находится лагерь сирийских военных.

«Сирийские военнослужащие вступили в бой с террористами и нанесли им потери. Противник отступил и не пытался больше атаковать», — отметило агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Минобороны России заявило о готовящейся провокации террористов в сирийской провинции Идлиб. По данным ведомства, боевики собирались снять постановочные ролики для обвинений российских войск в ударах по мирным жителям.