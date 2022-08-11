Москва, 11 августа, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Инициатива об отказе в выдаче шенгенских виз гражданам России является очередной попыткой Евросоюза надавить на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил экономист Василий Колташов.

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«Сейчас Евросоюз просто повышает ставки, пытается морально давить на Россию, морально давить на российские средние слои, сказав, что больше не пить им пражского пива и не гулять по миланской мостовой, смотрите, мы вас как накажем», — сказал Колташов.

Однако подобный расчет ошибочен, уверен эксперт. По его словам, негативная реакция населения России будет направлена скорее в адрес руководства Евросоюза, который инициирует подобные ограничения.