Эвансвилл, 11 августа 2022, 04:00 — REGNUM В результате мощного взрыва, полностью разрушившего дом в городе Эвансвилл (штат Индиана, США) 10 августа, погибли три человека, различные повреждения получили ещё 39 домов. Об этом со ссылкой на начальника пожарной охраны Майка Коннелли сообщает телеканал CNN.
В настоящее время на месте произошедшего специалисты проводят осмотр повреждённых зданий, предположительно, опасных для обрушения. Началось расследование. Власти просят жителей воздерживаться от посещения пострадавшего района.
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