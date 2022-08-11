Эвансвилл, США, 11 августа, 2022, 04:00 — ИА Регнум. В результате мощного взрыва, полностью разрушившего дом в городе Эвансвилл (штат Индиана, США) 10 августа, погибли три человека, различные повреждения получили ещё 39 домов. Об этом со ссылкой на начальника пожарной охраны Майка Коннелли сообщает телеканал CNN.

(сс)GDJ Взрыв

Майк Коннелли «Могут быть и другие жертвы, мы ещё не завершили поиски… Здания пока небезопасны для входа».

В настоящее время на месте произошедшего специалисты проводят осмотр повреждённых зданий, предположительно, опасных для обрушения. Началось расследование. Власти просят жителей воздерживаться от посещения пострадавшего района.

Читайте также: В Пензе при взрыве в многоэтажном доме погиб человек