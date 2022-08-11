Пекин, , 03:58 — REGNUM Китайский ритейлер и сеть магазинов MINISO Group извинились за то, что их испанский аккаунт в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неправильно перевел надпись «китайское ципао» как «японская гейша» в посте, рекламирующем коробки с игрушками, что вызвало широкую негативную реакцию в китайских социальных сетях, которая продолжалась даже после извинений, сообщает 10 августа газета Global Times.

Кукла-портрет гейши shakko

Ритейлер сообщил в заявлении на своем официальном аккаунте Weibo, что он попросил свой испанский филиал прекратить сотрудничество с агентством, управляющим аккаунтом, и исправить надписи после получения отзывов от пользователей. Компания заявила, что, когда 25 июля MINISO Spain разместила в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продукт Disney Princess blind box, китайская игрушка «Ципао» была неправильно переведена на японский язык «Гейша».

«Мы глубоко сожалеем об ошибках при публикации контента в зарубежных социальных сетях, и об ущербе, причиненном ошибкой большинству пользователей», — заявили в компании.

Компания обязалась и далее укреплять управление своей глобальной агентской системой, особенно экспортом китайской традиционной культуры, и строго избегать повторения подобных ошибок.

Однако критика в адрес компании продолжается на платформах социальных сетей даже после ее извинений, при этом некоторые пользователи социальных сетей сообщают, что компания позиционирует себя как японский бренд на определенном зарубежном рынке, в то время как в одном широко распространенном сообщении утверждается, что китайские песни запрещены в магазинах.

MINISO была в числе китайских компаний, которые в последние годы активно расширяли зарубежный рынок. Согласно ее вебсайту, MINISO вошла в 100 стран и регионов и открыла более 5000 магазинов по всему миру.

Согласно финансовому отчету MINISO group, опубликованному 26 мая, за квартал, закончившийся 31 марта 2022 года, группа получила прибыль в размере $369,3 млн, что на 5% больше в годовом исчислении. Количество магазинов MINISO в Китае за отчетный период достигло 3197, увеличившись на 385 в годовом исчислении, а количество магазинов на зарубежном рынке достигло 1 916, что на 141 больше, чем в предыдущем году, согласно финансовым результатам.