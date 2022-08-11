Москва, 11 августа, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Если Европейский союз (ЕС) решит прекратить или существенно ограничить выдачу виз гражданам России, это приведет к негативным последствиям для него самого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил экономист Василий Колташов.

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«Если Европейский союз примет решение резко ограничить выдачу гражданам России виз на въезд, то это будет иметь плохие последствия для европейской экономики. Надо учитывать, что Европейский центральный банк всё никак не может отказаться от нулевой ставки. То есть он создает предпосылки для инфляции. А дальше действия ЕС против России уже создают саму высокую инфляцию», — сказал эксперт.

По его оценке, визовые ограничения приведут не только к потере доходов стран-членов Евросоюза из-за снижения числа туристов, но и существенно осложнят экономические отношения между ЕС и Россией на уровне малого и среднего бизнеса.