Пекин, , 03:50 — REGNUM Ряд китайских торговых организаций раскритиковали так называемый Закон США о чипах, который недавно был одобрен Конгрессом, как подрывающий и ограничивающий торговое и инвестиционное сотрудничество между предприятиями, сообщает 10 августа газета Global Times.

Микрочип

Китайский совет по содействию международной торговле (CCPIT) и Китайская палата международной торговли (CCOIC) опубликовали 10 августа заявление, в котором говорится, что американский закон о чипах гарантирует, что США получат несправедливое преимущество перед другими странами, включая Китай. Кроме того, этот закон усилит глобальную геополитическую конкуренцию в полупроводниковом секторе и будет препятствовать восстановлению мировой экономики и будущим технологическим инновациям.

CCPIT и CCOIC заявили, что они решительно выступают против закона и призывают международное деловое сообщество совместно устранить его негативное воздействие на бизнес и принять решительные меры для защиты их законных прав и интересов. Президент США Джо Байден подписал 9 августа законопроект, который предусматривает государственные субсидии в размере $52,7 млрд на собственное производство и исследования полупроводников, сообщает Reuters.

Однако одно из условий, которое полупроводниковые компании должны выполнить, чтобы получить субсидии США, заключается в том, что они не должны расширять свое производство полупроводников в Китае или в любых других «проблемных странах» в течение 10 лет после получения финансовой помощи США.

Дискриминационные положения закона, вероятно, принудительно изменят международное разделение труда в секторе полупроводников, нанося ущерб интересам связанных компаний по всему миру, включая китайские и американские компании, заявили два китайских торговых агентства.

«Это типичная промышленная субсидия, которая не соответствует принципу недискриминации ВТО. С другой стороны, Закон США нанесет ущерб интересам предприятий, заставив их скорректировать свои глобальные стратегии развития и структуру», — говорится в заявлении.

Примечательно, что Закон не только помешал получателям финансирования расширить производство полупроводниковых чипов в Китае, но и в любых других «проблемных странах», перечисленных правительством США.

«Это бесконечно расширило свободу действий правоохранительных органов, акт, который имеет типичную политическую окраску и поставит деловую деятельность предприятий в различных странах под повышенную неопределенность», — говорится в заявлении.

Представители Министерства иностранных дел Китая заявили 10 августа, что Китай решительно выступает против этого Закона из-за его искажения глобальной цепочки поставок полупроводников и нарушения международной торговли.

Закон США о чипах, который включает дифференцированную политику поддержки промышленности и положения, нарушающие нормальное научно-техническое сотрудничество между Китаем и США, имеет сильный геополитический подтекст и является еще одним примером экономического принуждения со стороны США, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь во время регулярного пресс-брифинга.

То, как США развивают свою промышленность, является их собственным делом, но они не должны создавать препятствий для нормальных экономических, торговых, научных и технологических обменов между Китаем и США, не говоря уже о том, чтобы подрывать законные права и интересы Китая в области развития, сказал Ван.