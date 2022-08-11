Урумчи, Китай, 11 августа, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Китайский нефтяной гигант Sinopec обнаружил нефтяное месторождение, содержащее 1,7 млрд тонн запасов нефти, в ходе программы разведки на нефтегазовом месторождении Шунбэй, расположенном в Таримском бассейне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 10 августа газета Global Times.

Kazenergy.com Китайский нефтяной гигант Sinopec Group

Запасы могут удовлетворить внутренний спрос на нефть примерно на два года, поскольку страна обычно использует около 800 ммлн тонн нефти в год, сообщил Global Times директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямыньском университете Линь Боцян, отметив при этом, что не вся обнаруженная нефть может быть извлечена.

Новое нефтяное месторождение является одним из самых глубоких коммерческих месторождений нефти и газа в мире, средняя глубина которого достигает 7300 метров, сообщает China Media Group. Программа разведки охватывает 41 скважину глубиной более 8000 метров, 76 скважин глубиной от 7500 до 8000 метров и наклонно-направленную скважину глубиной 9300 метров. Эти скважины известны как «подземные Эвересты».

По данным Sinopec, компания открыла четыре месторождения нефти и газа мощностью более 100 млн тонн каждое в Таримском бассейне и ввела в эксплуатацию 15 скважин с суточной добычей более 1000 тонн и глубиной 8000 метров. Таримский бассейн обладает богатыми запасами нефти и газа. Запасы нефти и природного газа, расположенные на глубине от 6000 до 10 000 метров под землей в бассейне, составляют 83,2% и 63,9%, соответственно, от общих запасов нефти и природного газа в Китае.

Линь сказал, что запасы нефти и газа в бассейне могут удовлетворить потребности страны в течение следующих 10 лет.