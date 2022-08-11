В Подмосковье выбрали подрядчика для строительства детской поликлиники
Чехов, Московская область, 11 августа, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Разработкой необходимой документации и строительством детской поликлиники на 500 посещений в смену в подмосковном Чехове займётся единственный участник соответствующего тендера. Дирекция заказчика капитального строительства Московской области подвела итоги торгов на 1,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
Единственным участником и победителем стало ООО «Техноконцепт», созданное в 2014 году. Владельцы — АО «Кварта-Нова» (99,99% доли с 2019 года) и Павел Шальнов. По данным базы «Контур. Фокус», компания ранее была исполнителем 62 госконтрактов на общую сумму почти 38 млрд рублей.
Напомним, медицинский объект должны возвести на участке площадью 0,61 га на улице Мира, 4а в три этапа. По контракту, финансируемому средствами областного бюджета, предполагается аванс — 30%.
Справка: поликлиника должна быть трёхэтажной, а также иметь парковку на 30 мест.