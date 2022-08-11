Чехов, Московская область, 11 августа, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Разработкой необходимой документации и строительством детской поликлиники на 500 посещений в смену в подмосковном Чехове займётся единственный участник соответствующего тендера. Дирекция заказчика капитального строительства Московской области подвела итоги торгов на 1,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Напомним, медицинский объект должны возвести на участке площадью 0,61 га на улице Мира, 4а в три этапа. По контракту, финансируемому средствами областного бюджета, предполагается аванс — 30%.

Справка: поликлиника должна быть трёхэтажной, а также иметь парковку на 30 мест.