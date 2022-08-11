Пекин, 11 августа, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Приостановка Китаем переговоров с США по изменению климата является «законной и разумной» контрмерой в связи с провокационным визитом Нэнси Пелоси на китайский Тайвань, и США должны понести все последствия, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на пресс-брифинге, передает 10 августа газета Global Times.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

Ван сделал это замечание в ответ на заявления некоторых американских политиков, которые заявили, что, приостанавливая китайско-американские переговоры по климату, Китай наказывает не США, а «наказывает мир». Как ответственная крупная страна, Китай всегда будет участвовать во всех формах международного сотрудничества, способствующих борьбе с изменением климата, сказал Ван.

«США — это не весь мир. Китай будет оставаться приверженным своим климатическим целям и активно участвовать в международном сотрудничестве в области климата, как мы это всегда делали», — написал 9 августа посол Китая в США Цинь Ган.

Несмотря на решительную оппозицию Китая и серьезные заявления, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, серьезно нарушив принцип «одного Китая» и посягнув на суверенитет и территориальную целостность Китая.

При попустительстве и поддержке правительства США этот шаг оказывает серьезное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и, безусловно, серьезно повлияет на двустороннее сотрудничество, сказал Ван. По словам Вана, США не должны удивляться, поскольку Китай ясно дал это понять.

Китай объявил о стремлении достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году, и он прилагает усилия для создания и внедрения системы политики 1+N для содействия низкоуглеродному развитию и зеленым преобразованиям, сказал Ван.

По словам Вана, Китай будет продолжать неуклонно продвигать цель достижения углеродного пика и нейтральности, активно участвовать в переговорах по основным каналам изменения климата и оказывать поддержку и помощь другим развивающимся странам, чтобы внести свой вклад в решение глобальной проблемы изменения климата.

По словам Вана, США должны выполнить свои исторические обязанности и обязательства в отношении изменения климата и сделать больше, чем «выкрикивать лозунги».

В июле Верховный суд США постановил ограничить действия Агентства по охране окружающей среды в отношении парниковых газов. По словам Вана, США также использовали так называемые проблемы, связанные с Синьцзяном, в качестве предлога для санкций и подавления китайских фотоэлектрических компаний, что напрямую подрывает китайско-американское сотрудничество в области климата и усилия, которые Китай и другие страны предпринимают в области изменения климата.

Противоречивый подход США вызвал «сомнения в их способности и решимости бороться с изменением климата», сказал Ван. По его словам, Китай призывает США выполнить свою историческую ответственность и обязательства в решении проблемы изменения климата и прекратить искать оправдания своему бездействию.