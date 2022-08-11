Пекин, 11 августа, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Визит делегации партии Гоминьдан из Тайваня на материковую часть Китая является нормальным, и абсурдно связывать его со злым умыслом, заявил представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан после попытки Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) препятствовать и очернить визит, сообщает 10 августа газета Global Times.

Гоминьдан

По словам Ма, для членов Гоминьдана нормально приезжать на материк для визитов и обмена мнениями. По сообщениям местных СМИ, визит возглавит вице-председатель Гоминьдана Эндрю Ся. Делегация прибудет на материковую часть Китая 10 августа и проведет карантин по принципу «7+3» после прибытия в город Сямынь провинции Фуцзянь на востоке Китая.

После карантина делегация Гоминьдана посетит Тайваньскую деловую ассоциацию в Сямыне, а затем отправится в дельту реки Чжуцзян, дельту реки Янцзы и другие места, чтобы встретиться с местными тайваньскими бизнесменами, говорится в сообщениях. Ожидается, что Ся вернется в Сямынь и вылетит обратно на остров 26 августа.

Партия Гоминьдан заявила 10 августа, что целью визита является забота о соотечественниках, которые работают, учатся и живут на материке, а также выслушивание их проблем и потребностей. Утверждается, что поездка была запланирована за несколько месяцев и была инициирована Гоминьданом.

Однако власти ДПП, как сообщается, заявили, что визит является «неуместным», и попытались убедить Гоминьдан отменить его. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела военные учения и учебные мероприятия вокруг острова Тайвань после провокационного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.