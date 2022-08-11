Берлин, 11 августа, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Уровень Рейна, по которому осуществляется 80% всех грузовых перевозок по воде в Германии, понизился до критических значений. Об этом 10 августа сообщает The Daily Mail.

Алексей Боголюбов. Долина Рейна около Рагаца. 1856

Издание приводит слова старшего научного сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети, который уточнил, что из-за засухи ситуация с судоходством на Рейне может стать более экстремальной, чем в 2018 году, когда из-за обмеления Рейн закрылся для судоходства на 132 дня. Тогда уровень реки понизился до 27 см.

При этом отмечается, что расходы на перевозку грузов по реке уже выросли в текущем году в пять раз. По прогнозам экономистов, перебои с судоходством могут как минимум снизить общий экономический рост в стране на 0,5%.

По прогнозам специалистов, уровень воды в Рейне в районе Кауба опустится ниже 40 см и у многих крупных судов возникнут проблемы при пересечении реки в этом месте. Уже сейчас грузовые суда из-за низкого уровня воды вынуждены брать на борт меньше грузов, чем обычно. Например, суда, перевозящие соль из Хайльбронна в Кельн, перевозят только 600 тонн, тогда как обычно они транспортируют 2200 тонн.

Из-за аномально высоких температур в последние несколько недель возникли проблемы на нескольких основных судоходных путях в Европе. Для электростанций, которые снабжаются в основном по воде, это создало дополнительные трудности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нидерландах из-за аномально жаркой погоды уровень воды в Рейне упал до рекордно низкой отметки.