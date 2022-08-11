В Германии уровень Рейна из-за жары может стать непроходимым для судов
Берлин, 11 августа, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Уровень Рейна, по которому осуществляется 80% всех грузовых перевозок по воде в Германии, понизился до критических значений. Об этом 10 августа сообщает The Daily Mail.
Издание приводит слова старшего научного сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети, который уточнил, что из-за засухи ситуация с судоходством на Рейне может стать более экстремальной, чем в 2018 году, когда из-за обмеления Рейн закрылся для судоходства на 132 дня. Тогда уровень реки понизился до 27 см.
При этом отмечается, что расходы на перевозку грузов по реке уже выросли в текущем году в пять раз. По прогнозам экономистов, перебои с судоходством могут как минимум снизить общий экономический рост в стране на 0,5%.
По прогнозам специалистов, уровень воды в Рейне в районе Кауба опустится ниже 40 см и у многих крупных судов возникнут проблемы при пересечении реки в этом месте. Уже сейчас грузовые суда из-за низкого уровня воды вынуждены брать на борт меньше грузов, чем обычно. Например, суда, перевозящие соль из Хайльбронна в Кельн, перевозят только 600 тонн, тогда как обычно они транспортируют 2200 тонн.
Из-за аномально высоких температур в последние несколько недель возникли проблемы на нескольких основных судоходных путях в Европе. Для электростанций, которые снабжаются в основном по воде, это создало дополнительные трудности.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нидерландах из-за аномально жаркой погоды уровень воды в Рейне упал до рекордно низкой отметки.