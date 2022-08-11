Кемерово, 11 августа, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Тендер на 412 млн рублей, в рамках которого должны были определить подрядчика на реставрацию кузбасского объекта культурного наследия из Гурьевска, не состоялся. Желающих взять на себя работы по Дворцу культуры металлургов не нашлось — на торги не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Торги

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — уточняется в карточке.

Напомним, объект, построенный частично в 1935 года, а частично в 1954-м, находится на улице Коммунистическая, 23. Работы по нему планировалось завершить к середине декабря 2023 года. Профинансировать контракт взялся муниципальный бюджет.

Вероятно, тендер будет проведён повторно.