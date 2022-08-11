Пекин, 11 августа, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел страны Ван И предостерег от опасных тенденций в развитии ситуации в Тайваньском проливе, заявив, что опубликованная 10 августа «Белая книга» Госсовета по тайваньскому вопросу направлена на то, чтобы послать миру сильный сигнал по этому вопросу, сообщает газета China Daily.

UN Geneva Ван И

Он призвал сохранять бдительность в отношении США, которые, возможно, не смирились со своим провалом в тайваньском вопросе и объединились, чтобы подлить масла в огонь, расширив свое военное присутствие в регионе для эскалации напряженности в попытке создать новые, более масштабные кризисы. Он призвал следить за элементами «независимости Тайваня», которые могут неправильно оценить ситуацию и удвоить свои усилия по вступлению в сговор с внешними силами для продвижения своих планов раскола нации.

Ван также подчеркнул необходимость опасаться политиков из определенных стран, которые могут попытаться осуществить «политические трюки». Такие действия нанесли бы серьезный ущерб политической основе дипломатических отношений между Китаем и другими странами и серьезно повлияли бы на Устав Организации Объединенных Наций и международную систему, созданную после Второй мировой войны, добавил он.