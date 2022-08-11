Москва, 11 августа, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Медицинскую информсистему Москвы модернизируют за 385 млн рублей вместо начальных 387,4 млн рублей. ГКУ «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения» Москвы подвело итоги соответствующего тендера, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Иван Шилов ИА REGNUM It

В торгах, в результате которых будет подписан контракт на модернизацию единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы, приняли участие две компании.

Победителем признали ООО «Организационно-технологические решения 2000». Контракт числится на стадии подписания поставщиком.

В задачи исполнителя госконтракта на медицинскую информсистему входит, в том числе, доработка подсистемы «Клиническая информационная система». Все работы должны быть выполнены за 792 календарных дня.

Напомним, в 2022 году жители столицы чаще стали записываться к врачам с помощью онлайн-технологий, развитие которых продолжается. Так, например, москвичам по отпечатку пальца стал доступен вход в электронную медкарту.