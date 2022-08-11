В Москве определили победителя тендера на развитие мединформсистемы
Москва, 11 августа, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Медицинскую информсистему Москвы модернизируют за 385 млн рублей вместо начальных 387,4 млн рублей. ГКУ «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения» Москвы подвело итоги соответствующего тендера, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.
В торгах, в результате которых будет подписан контракт на модернизацию единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы, приняли участие две компании.
Победителем признали ООО «Организационно-технологические решения 2000». Контракт числится на стадии подписания поставщиком.
В ЕГРЮЛ компания зарегистрирована в 2000 году. У неё шесть владельцев, но 60% у ООО «Капитал трейд» Максима Рязанкина и Татьяны Абрамовой. Общество ранее выступало исполнителем почти 600 госконтрактов на общую сумму 39 млрд рублей.
В задачи исполнителя госконтракта на медицинскую информсистему входит, в том числе, доработка подсистемы «Клиническая информационная система». Все работы должны быть выполнены за 792 календарных дня.
Напомним, в 2022 году жители столицы чаще стали записываться к врачам с помощью онлайн-технологий, развитие которых продолжается. Так, например, москвичам по отпечатку пальца стал доступен вход в электронную медкарту.