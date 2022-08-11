Пекин, , 03:12 — REGNUM Китай будет решительно давать отпор каждый раз, когда Соединенные Штаты будут совершать провокации, посягающие на суверенитет Китая и вмешиваться во внутренние дела Китая, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР, передает 11 августа газета China Daily.

Ван Вэньбинь Министерство иностранных дел КНР

«Китай никогда не допустит, чтобы его национальный суверенитет и территориальная целостность были бессмысленно попраны и подорваны», — заявил пресс-секретарь ведомства Ван Вэньбинь на регулярном пресс-брифинге, призвав Соединенные Штаты прекратить свои попытки сдержать Китай с помощью Тайваня.

Ван отметил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в китайский Тайвань является крупной политической провокацией, которая активизирует обмены между Соединенными Штатами и Тайванем.

Визит Пелоси нарушил соответствующие обязательства американской стороны в китайско-американском совместном коммюнике об установлении дипломатических отношений, принцип «одного Китая», широко принятый международным сообществом и подтвержденный в резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи ООН, а также принцип международного права о невмешательстве во внутренние дела других стран, что закреплено в Уставе ООН, сказал он.

Игнорируя предупреждения Китая относительно визита Пелоси, Соединенные Штаты выбрали неправильный курс действий, сказал Ван, отметив, что именно Соединенные Штаты, а не Китай, отказались от своих обязательств.

«Это Соединенные Штаты нарушили суверенитет Китая, а не Китай нарушил суверенитет Соединенных Штатов. Именно Соединенные Штаты потворствовали и поддерживали сепаратистскую деятельность «независимости Тайваня», а не Китай потворствовал и поддерживал сепаратистскую деятельность в Соединенных Штатах», — добавил Ван.

Ван сказал, что Соединенные Штаты идут по пути сокрытия, опустошения и искажения принципа одного Китая, обвиняя Китай в изменении статус-кво.

«Соединенные Штаты ежегодно проводят более ста военных учений в прилегающих к Китаю водах, но обвиняют Китай в переигрывании. Ни Китай, ни международное сообщество не примут такую бандитскую логику», — добавил Ван.

Если Соединенные Штаты действительно надеются соблюдать международное право и поддерживать национальный суверенитет и территориальную целостность всех стран, как они утверждают, они должны вернуться к принципу одного Китая и трем совместным китайско-американским коммюнике, сказал Ван.

Он призвал Соединенные Штаты воздержаться от опрометчивых шагов и прекратить попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая, поступить правильно и предпринять конкретные шаги для содействия здоровому развитию китайско-американских отношений, а также миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.