Пекин, 11 августа 2022, 03:12 — REGNUM Китай будет решительно давать отпор каждый раз, когда Соединенные Штаты будут совершать провокации, посягающие на суверенитет Китая и вмешиваться во внутренние дела Китая, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР, передает 11 августа газета China Daily.
Ван отметил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в китайский Тайвань является крупной политической провокацией, которая активизирует обмены между Соединенными Штатами и Тайванем.
Визит Пелоси нарушил соответствующие обязательства американской стороны в китайско-американском совместном коммюнике об установлении дипломатических отношений, принцип «одного Китая», широко принятый международным сообществом и подтвержденный в резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи ООН, а также принцип международного права о невмешательстве во внутренние дела других стран, что закреплено в Уставе ООН, сказал он.
Игнорируя предупреждения Китая относительно визита Пелоси, Соединенные Штаты выбрали неправильный курс действий, сказал Ван, отметив, что именно Соединенные Штаты, а не Китай, отказались от своих обязательств.
Ван сказал, что Соединенные Штаты идут по пути сокрытия, опустошения и искажения принципа одного Китая, обвиняя Китай в изменении статус-кво.
Если Соединенные Штаты действительно надеются соблюдать международное право и поддерживать национальный суверенитет и территориальную целостность всех стран, как они утверждают, они должны вернуться к принципу одного Китая и трем совместным китайско-американским коммюнике, сказал Ван.
Он призвал Соединенные Штаты воздержаться от опрометчивых шагов и прекратить попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая, поступить правильно и предпринять конкретные шаги для содействия здоровому развитию китайско-американских отношений, а также миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.