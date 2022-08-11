Красноярск, , 03:09 — REGNUM В четверг, 11 августа, в Красноярске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Лето. Вязы на площади Революции Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 7:00 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 11 на 12 августа ожидается до +14… +18 °C, облачно с прояснениями, временами дождь.

Скорость ветра северной четверти 3−8 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В пятницу, 12 августа, в Красноярске до +22… +24 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до +10… +15 °C.

В субботу, 13 августа, в Красноярске ожидается до +21… +24 °C днём и до +13… +15°C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 11 августа в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами дожди, грозы, при грозах усиления ветра до 15−20 м/с.

В Эвенкийском МР, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса.

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