Нью-Йорк, США, 11 августа, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Страны НАТО в скором времени могут уже начать оправдывать применение ядерного оружия. Об этом заявил замглавы делегации России Андрей Белоусов в ходе Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам дипломата, НАТО окончательно закрепило за собой статус ядерного военного блока. При этом неядерные члены Североатлантического альянса размещают американское ядерное оружие на своей территории. Белоусов указал, что это нарушает обязательства США в рамках ДНЯО. Кроме того, НАТО проводит учения по отработке применения ядерного оружия с участием неядерных членов военного блока.

«Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств — членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия. Для такого вывода, кстати, есть все основания», — подчеркнул дипломат.

Также дипломат обратил внимание на доктрину США по применению ядерного оружия. В документе указано, что Вашингтон оставляет за собой право нанести ядерный удар по любому поводу в случае посягательства на их национальные интересы. Из-за этого, указал Белоусов, существует угроза возникновения ядерной войны. Дипломат напомнил, что за всю историю человечества в боевых действиях только США применяли ядерное оружие в 1945 году против Японии.