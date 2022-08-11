Шанхай, Китай, , 02:53 — REGNUM В Шанхае уже несколько дней подряд наблюдаются экстремально высокие температуры. По данным Шанхайской центральной метеорологической обсерватории, по состоянию на 10 августа в этом году в городе было зафиксировано в общей сложности 37 дней с температурой выше 35 градусов по Цельсию, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

В 2022 году в городе было пять дней, когда температура достигала или превышала 40 градусов по Цельсию, что соответствует рекорду, установленному в 1873 году. 10 августа самая высокая температура, зафиксированная на Шанхайской станции Сюйцзяхуэй, составила 40,1 градуса по Цельсию. 13 июля температура в Шанхае достигла 40,9 градусов по Цельсию, что соответствует самой высокой температуре в городе за всю историю наблюдений.

В течение следующих 10 дней, по прогнозам, Шанхай будет испытывать непрерывную палящую жару с температурой выше 37 градусов по Цельсию, а экстремально высокие температуры, как ожидается, достигнут 40-41 градуса по Цельсию в период с 11 по 13 августа.