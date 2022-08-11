Ланьчжоу, Китай, , 02:50 — REGNUM Восемь подозреваемых, каждый из которых моложе 18 лет, признались в причастности к убийству мужчины в уезде Юнчан провинции Ганьсу в центральном Китае, сообщила полиция округа, передает 10 августа газета China Daily.

Полиция получила сообщение около полудня 30 июля от местного жителя по фамилии Мао, который сообщил, что его 21-летний сын пропал без вести после того, как накануне ушел из дома в час дня. Она сообщила, что 1 августа нашла улики, указывающие на то, что Мао мог быть убит, и задержали восьмерых молодых людей в тот же день.

По данным полиции, одноклассник познакомил Мао с подругой подозреваемого по фамилии Го.

По словам полиции, 14-летний Го был недоволен тем, что Мао увязался за его девушкой и собрал семерых знакомых, чтобы несколько раз избить Мао в период с 29 по 30 июля. Они сказали, что похоронили Мао после того, как он впал в кому, добавив, что подозреваемые сняли на видео процесс, когда они избивали Мао.

Руководствуясь информацией, полученной от подозреваемых, полиция обнаружила тело Мао, похороненное на склоне холма в уездном городке Ченгуань. Расследование продолжается.