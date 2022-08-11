Остров Хоккайдо, Япония, , 02:49 — REGNUM На севере Японии в ночь на 11 августа была зафиксирована серия подземных толчков магнитудой от 5,1 до 5,4. Об этом со ссылкой на национальное метеорологическое управление сообщает телеканала NHK.

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По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в районе расположенного на севере острова Хоккайдо посёлка Накагава (1,7 тыс. жителей), очаг подземных толчков залегал на глубине от четырёх до 10 километров. После первого землетрясения там же произошло более пяти афтершоков магнитудой до 4.

Отмечается, что одна из проходящих через населённый пункт дорог перекрыта из-за частичного обрушения. Каких-либо данных о пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,1 произошло на острове Серам в Индонезии.

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