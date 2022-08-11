Донецк, , 02:46 — REGNUM Утечка аммиака успешно удалось остановить на пивоваренном заводе в городе Донецке. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба МЧС ДНР.

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

Уточняется, что по состоянию на 01:00 мск утечка аммиака на пивзаводе в Калининском районе Донецка прекращена. Для ликвидации аварии привлекались 51 человек личного состава и 13 единиц техники. На настоящий момент сотрудники МЧС ДНР ликвидируют возгорание на складе с готовой продукцией.

Напомним, украинские боевики обстреляли пивзавод в городе Донецке в ДНР вечером 10 августа. На территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны, площадь возгорания составила 600 кв. метров. Кроме того, произошла утечка аммиака из резервуара на территории завода.

В результате обстрела пивзавода погиб один человек, двое пострадали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела украинскими войсками пивзавода в ДНР погиб один человек.

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