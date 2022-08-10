Пекин, 11 августа, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Северо-восток Китая увеличил объемы перевозки грузов через железнодорожный коридор Китай — Европа, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

По данным компании China Railway Harbin Group Co., Ltd., в портах Маньчжурия и Суйфэньхэ на северо-востоке Китая на китайско-российской границе за первые семь месяцев этого года было совершено более 3100 рейсов грузовых поездов направления Китай-Европа.

За этот период два сухопутных порта обработали 3132 рейса грузовых поездов Китай — Европа с объемом груза в 299 808 двадцатифутовых эквивалентов (TEU), что на 16,4% и 16,2% больше, чем в прошлом году, соответственно. В настоящее время через эти два порта проходят 22 маршрута грузовых поездов Китай — Европа.