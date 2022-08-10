Циндао, Китай, 11 августа, 2022, 02:43 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И выразил свои соболезнования в связи с жертвами, вызванными проливными дождями в южнокорейском Сеуле и прилегающих регионах, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

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Ван сделал это заявление во время своих переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чжином в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая 9 августа. В ответ Пак выразил свою признательность.

Восемь человек погибли, а еще шестеро пропали без вести после того, как столичный регион страны пострадал от проливных дождей, а министерство внутренних дел страны повысило уровень опасности наводнений с «тревожного» до «серьезного».