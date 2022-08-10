Пекин, 11 августа, 2022, 02:39 — ИА Регнум. За первые семь месяцев этого года в Китае наблюдался стремительный рост инвестиций в инфраструктуру охраны водных ресурсов, поскольку страна активизировала меры по стимулированию экономического роста, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

С января по июль завершенные инвестиции в проекты по охране водных ресурсов составили 567,5 млрд юаней (около $83,9 млрд), что на 71,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщило Министерство водных ресурсов КНР.

В период с января по июль этого года было начато двадцать пять новых крупномасштабных проектов по охране водных ресурсов, при этом строительство проекта создало около 1,61 млн рабочих мест по всей стране.

К концу июля местные органы власти инвестировали 46,6 млрд юаней в проекты водоснабжения сельских районов, что более чем вдвое превосходит аналогичный период прошлого года.

За этот период было осуществлено в общей сложности 67 000 проектов по ремонту и техническому обслуживанию систем водоснабжения, обслуживающих 130 млн сельских жителей.

Инфраструктура охраны водных ресурсов могла бы помочь поглотить крупные инвестиции и создать рабочие места в краткосрочной перспективе. Это также могло бы обеспечить продовольственную безопасность, способствовать экологичному развитию и смягчить последствия стихийных бедствий в долгосрочной перспективе.

Ожидается, что Китай завершит инвестиции в размере более 800 млрд юаней в строительство объектов водного хозяйства в 2022 году.