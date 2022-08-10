Пекин, 11 августа, 2022, 02:36 — ИА Регнум. По данным судоходных властей, в крупных портах на реке Янцзы, самой длинной реке Китая, за первые семь месяцев этого года общий оборот грузов составил 2,02 млрд тонн, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

(сс) Ryu, Cheol Великая река Янцзы

Внутренний водный путь восток-запад считается «золотым судоходным путем» страны. Между тем оборот двадцатифутовых контейнеров, отправленных через порты за указанный период, достиг 13,67 млн единиц, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило управление судоходства на реке Янцзы при Министерстве транспорта КНР.

Грузооборот через пятиуровневый судовой шлюз на плотине «Три ущелья», крупнейшем в мире гидроэнергетическом проекте в верхнем течении Янцзы, в период с января по июль достиг рекордного уровня в 90,62 млн тонн, увеличившись на 6,2% в годовом исчислении.

Проект «Три ущелья», который вступил в строй в 2003 году, состоит из плотины длиной 2 309 метров и высотой 185 метров и пятиярусных шлюзов на северной и южной сторонах.