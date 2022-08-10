Бангкок, 11 августа, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Главы МИД Таиланда Дон Прамудвинай и Малайзии Саифуддин Абдулла договорись об укреплении сотрудничества между странами в сфере торговли и цифровой экономики. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Бангкок

По его данным, стороны договорились об увеличении торгового оборота между государствами до $30 млрд к 2025 году. Также Бангкок и Куала-Лумпур договорились о расширении сотрудничества в сфере цифровых технологий с упором на развитие связей между предпринимателями и иностранные инвестиции.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы энергетической безопасности, охраны границ, а также культурных обменов. Отмечается, что главы МИД Малайзии и Таиланда являлись сопредседателями 14-й встречи комиссии по двустороннему сотрудничеству в Бангкоке.