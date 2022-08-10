Вашингтон, 11 августа, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден улетел с семьёй в семидневный отпуск в штат Южная Каролина на остров Кауаи в Атлантике, который известен частными пляжами и гольф-полями. Об этом 10 августа сообщило NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Вместе с президентом США полетели его супруга Джилл Байден, сын Хантер Байден с супругой Мелиссой и внук Бо. Перед приездом Байдена с семьёй на остров местные власти обратились к жителям острова и призвали их проявить терпение из-за возможных сбоев в дорожном движении, так как по всему острову будут действовать повышенные меры безопасности и на дорогах возможны заторы.

Глава Белого дома вылетел 10 августа на президентском самолете с военной базы Эндрюс в портовый город Чарлстон, рядом с которым расположен остров Кауаи. Уточняется, что администрация президента США официально не подтвердила информацию о его отпуске.

При этом в Белом доме признают, что президент в последнее время пользуется ингалятором, так как у него наблюдаются остаточные явления после коронавируса. Также у американского лидера подметили повышенную рассеянность.

На остров Кауаи Байден уже приезжал дважды в качестве вице-президента, но после вступления в должность главы государства он приедет сюда впервые.