Нью-Йорк, США, , 02:12 — REGNUM Обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума неправомочны, так как его положения были нарушены задолго до 2014 года. Об этом заявил заместитель главы делегации России Андрей Белоусов в ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат указал, что меморандум основан на принципах международного права, а также нормах ООН и ОБСЕ. Однако противники России уже несколько раз нарушали эти принципы, что подвергает сомнению дееспособность Будапештского меморандума.

«Среди событий, позволяющих сделать подобный вывод, выделю бомбардировки Югославии, фактическое отделение Косово при прямом давлении со стороны США и их союзников, вмешательство стран Запада во внутренние дела Украины в 2004 году, приведшее к ползучему перевороту в этой стране под видом демократических процессов», — напомнил Белоусов.

Дипломат подчеркнул, что правовой фундамент меморандума был подорван еще задолго до 2014 года. Он добавил, что Россию пытаются обвинять те государства, которые неоднократно нарушали принципы международного права.