Черногория, 11 августа, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Бушующий на побережье Черногории сильный природный пожар вынудил местные власти перекрыть автомобильное и железнодорожное сообщение вблизи черногорского города Бара. Об этом 10 августа сообщает портал CDM.

Ggia Черногория

Тушение огня, который из-за сильного ветра распространился на большую территорию между прибрежными городами Бар и Сутоморе, также затрудняется расположением многих очагов возгорания высоко в горах. На некоторых участках пожар непосредственно угрожает жилым домам и железнодорожным цистернам. Борьбу с разбушевавшейся стихией ведут пожарные бригады из Подгорицы, Бара, Будвы, Тивата, Ульцина и Цетине.

По данным портала, в километровых пробках, образовавшихся из-за перекрытия движения, застряли десятки грузовых и легковых автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии летом 2022 года фиксируется в среднем по пять природных пожаров в день.

Читайте также: Премьер Черногории поддержал инициативу сенаторов США по Западным Балканам