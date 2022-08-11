Бобруйск, Белоруссия, , 17:22 — REGNUM В бобруйском суде вынесли приговор трëм мужчинам и двум женщинам, которых обвинили в терроризме. Об этом сообщает «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Суд

Константина Ермоловича, Виталия Минкевича, Игоря Козлова, Надежду Полькину, Наталью Кед обвиняли в действиях террористического характера летом и осенью 2021 года. В тот период на железной дороге в Бобруйске и окрестностях были четыре раза обнаружены предметы, похожие на взрывные устройства. Также был сожжëн полевой стрелковый тир местной части 5527 внутренних войск МВД Белоруссии.

10 августа в суде огласили приговор: Ермолович получил 16 лет колонии усиленного режима, Минкевич — 15 лет колонии усиленного режима, Козлов — 14 лет колонии усиленного режима, Полькина — 2 года колонии общего режима, Кед — 2 года ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, суд над бобруйчанами начался 15 июля и проходил в закрытом режиме, поэтому детали дела неизвестны.