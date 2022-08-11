Минск, 11 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Белоруссии в июле составила 18,1%. Об этом сообщает Белстат.

Инфляция

В июле продовольственные товары подорожали на 19,6% в годовом выражении, непродовольственные — на 20,7%. Услуги стали дороже на 12%.

Таким образом, инфляция в Белоруссии продолжает расти: в прошлом месяце она была 17,6% в годовом выражении.

В то же время продовольствие стало дешевле в июле к июню этого года на 0,2%, тогда как непродовольственные товары подорожали на 1,2%, а услуги — на 0,8%.