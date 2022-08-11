Солигорск, Белоруссия, 11 августа 2022, 16:59 — REGNUM В белорусских банках растёт количество вкладов в белорусских рублях, сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 10 августа во время рабочей поездки в Солигорский район. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik-Белоруссия.

Роман Головченко. belta.by
Роман Головченко. belta.by

По словам премьера, ставки по кредитам уже идут вниз, но, может быть, не так быстро. Средневзвешенная ставка по новым потребительским кредитам сложилась на уровне около 14%.

«Баловаться с процентными ставками — это очень рискованная вещь. У нас есть Нацбанк, и во всех странах центральные банки регулируют процентные ставки через ключевую ставку. У нас она называется ставка рефинансирования, где-то ключевая ставка, а где-то учëтная», — уточнил глава белорусского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ставка рефинансирования в Белоруссии сейчас составляет 12%.