Солигорск, Белоруссия, 11 августа, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В белорусских банках растёт количество вкладов в белорусских рублях, сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 10 августа во время рабочей поездки в Солигорский район. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik-Белоруссия.

Роман Головченко. belta.by

По словам премьера, ставки по кредитам уже идут вниз, но, может быть, не так быстро. Средневзвешенная ставка по новым потребительским кредитам сложилась на уровне около 14%.

«Баловаться с процентными ставками — это очень рискованная вещь. У нас есть Нацбанк, и во всех странах центральные банки регулируют процентные ставки через ключевую ставку. У нас она называется ставка рефинансирования, где-то ключевая ставка, а где-то учëтная», — уточнил глава белорусского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ставка рефинансирования в Белоруссии сейчас составляет 12%.