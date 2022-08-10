Вашингтон, 11 августа, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Агенты ФБР во время обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго не допустили адвокатов или других лиц. Об этом бывший глава Белого дома заявил на своей официальной странице в соцсети Gab.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«ФБР и другие федеральные служащие не позволяли никому, включая моих адвокатов, приближаться к местам, которые обыскивались или иным образом осматривались во время рейда в Мар-а-Лаго», — заявил он.

Трамп указал, что силовики потребовали, чтобы во время обыска в помещениях не было свидетелей. Также экс-президент США напомнил, что никогда сотрудники ФБР не вели себя подобным образом с другим экс-президентом Бараком Обамой или экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, хотя, по словам Трампа, их деятельность вызывает множество вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик назвал обыски в поместье отца во Флориде «скоординированной атакой». По его мнению, таким образом правящие американские элиты пытаются не допустить Трампа до выборов президента в 2024 году.