Рейкьявик, , 01:49 — REGNUM Официальных извинений за публикацию материала, оскорбляющего флаг России, потребовало от исландской газеты «Фреттабладид» (Fréttablaðið) посольство России в Исландии. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 10 августа в телеграм-канале дипломатического представительства.

Исландия

Речь идёт об интервью В. Гуннарссона, к которому приложена фотография, на которой некто попирает ногами государственный флаг России. В подписи к фото говорится о якобы «новом применении российского флага» украинцами.

«Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике. Хотели бы напомнить руководству газеты «Фреттабладид», что исландское правительство пока не отменило действие статьи 95 Уголовного кодекса Исландии, которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы», — отмечается в заявлении российского посольства.

Российские дипломаты задали вопрос, по какой причине представители СМИ Исландии, считающие себя последовательными приверженцами демократических ценностей Европы, размещают материалы, нарушающие действующее законодательство, общепринятые нормы морали и журналистской этики. В посольстве указали, что произошедшее не имеет никакого отношения к реализации прав и свобод СМИ.

Посольство России в Рейкьявике уточнило, что ждёт от редакции газеты «Фреттабладид» официальных извинений за публикацию материалов, оскорбляющих государственный символ Российской Федерации.