Минск, 11 августа, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Премьер-министр БелоруссииРоман Головченко заявил, что в Барановичах планируется создать для белорусских предпринимателей индустриальную зону со всеми необходимыми коммуникациями. Об этом сообщает БЕЛТА.

Официальный сайт правительства России Роман Головченко

Правительство Белоруссии проанализировало, в чëм корень проблемы в развитии регионов с точки зрения привлечения инвестиций в промышленное производство, и пришло к выводу, что за Минском «не так много мест, чтобы прийти, разместиться и начать работать».

«Во многих случаях предлагаемые площадки имеют определенные недостатки. Где-то недостаточно энергетических мощностей, и предприниматель не может себе позволить работать на этой площадке, так как она требует серьезных затрат, которые напрямую не относятся к его бизнесу», — рассказал Головченко.

По его словам, государству невыгодно к одному объекту тянуть линию электропередачи или строить подстанцию.

«Поэтому решили пойти по другому пути. Государство вложится в создание специальной площадки со всеми необходимыми коммуникациями: вода, электроэнергия, газ, очистные сооружения. Фактически это будет чистая площадка, куда человек сможет прийти со своим оборудованием и начать сразу работать. Это важно, ведь даже согласование проектной документации на подвод занимает достаточно много времени. И эту площадку сделаем привлекательной за счëт создания там особого режима. Это будет некий аналог Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», только для белорусских предпринимателей. Словом, небольшая индустриальная зона», — рассказал белорусский премьер-министр.