Минск, 11 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Российская балерина Анастасия Волочкова ловила рыбу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом она рассказала в интервью радио «Комсомольская правда».

Геннадий Калашников Анастасия Волочкова

Во время беседы Волочкова рассказала, что, когда еë уволили из московского Большого театра, ей позвонил Александр Лукашенко с приглашением стать примой-балериной Национального академического Большого театра оперы и балета Белоруссии.

«Я больше скажу. Он меня пригласил к себе, мы там с моими друзьями на частном самолëте полетели на эту встречу, он лично мне рыбку ловил из пруда, там жарил… Это была такая теплая встреча!» — сообщила Волочкова.

Балерина не смогла принять приглашение стать примой-балериной минского театра из-за личного проекта и насыщенной концертной программы.

Как сообщало ИА REGNUM, Анастасия Волочкова не раз приезжала в Белоруссию и выступала на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске.