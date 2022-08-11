Минск, 11 августа, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Набор конфет «Жадаю вам» (Желаю вам) производства белорусской фабрики «Коммунарка» раньше был выполнен в красно-белых цветах, а теперь оформление поменялось на бело-сиреневое. На это обратил внимание телеграм-канал «Белоруссия головного мозга», предположив, что причина тому — желание отмежеваться от цветов флага белорусских националистов.

(сс) Homoatrox Протестующие с бело-красно-белым флагом в Минске

Оформление коробки конфет фабрика поменяла ещё в июне, объяснив такое решение патриотическими соображениями.

«За основу мы взяли оттенок лугового василька, который часто используется в белорусской символике», — рассказала в соцсетях пресс-служба «Коммунарки».

Как сообщалоИА REGNUM, бело-красно-белый флаг использовался белорусской оппозицией во время протестов в Белоруссии 2020 года. Ранее его использовали белорусские коллаборационисты времëн Великой Отечественной войны.