Пхеньян, , 01:30 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания по реализации противоэпидемических мер объявил о победе над коронавирусом SARS-CoV-2 на территории страны. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 10 августа сообщает агентство Yonhap.

Ким Чен Ын President.go.kr

ЦТАК «Он торжественно объявил о победе в крайне чрезвычайной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса».

Всего в КНДР COVID-19, называемой «лихорадкой», за период с апреля переболели более 4,77 млн человек. От последствий заболевания умерли 74 человека.

Ранее о том, что в КНДР больше не фиксируется новых случаев заболевания, но основная часть противоэпидемических мероприятий продолжает сохраняться, рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

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