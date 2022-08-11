Москва, , 01:26 — REGNUM Банковские карты российской платежной системы «Мир» начнут работать на Кубе уже к концу 2022 года, заявил кубинский посол в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья в интервью «Известиям» .

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«Ожидается, что к концу этого года «Мир» можно будет использовать на территории Кубы», — заявил он.

Дипломат отметил, что Москва и Гавана начали совместную работу по внедрению российской платежной системы в республике еще в 2021 году. По его словам, первый этап внедрения, который предполагает связь платежных систем двух стран, уже подходит к концу. Он подчеркнул, что важно обеспечить нормальную работу российских банковских карт в банкоматах Кубы.

Пенья добавил, что внедрение российской платежной системы дает возможности для Кубы по расширению банковской сферы на другие рынки. Это, по мнению посла, будет полезно и для туристов, и для предпринимателей, ведущих бизнес с Россией.

Отметим, в настоящее время платежные карты «Мир» принимаются в десяти странах мира. Это Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Абхазия, Южная Осетия и Киргизия.