Донецк, , 01:07 — REGNUM Как минимум один человек погиб, ещё двое пострадали в результате обстрела украинскими боевиками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе Донецка. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба МЧС ДНР.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

В момент атаки украинских боевиков на пивзаводе находилось 32 человека, из них как минимум один погиб, пострадали двое.

По информации ведомства, на территории пивзавода горят пластиковая тара и поддоны, площадь пожара составляет 600 кв. метров.

Также сообщается, что в результате обстрела со стороны украинских войск на пивзаводе произошла утечка аммиака.

МЧС ДНР рассылает людям, проживающим в Калининском районе рядом с пивзаводом SMS-предупреждения об опасности, в которых призывает закрыть в помещениях окна и двери, не выходить на улицу, не использовать кондиционер и дышать через марлевую повязку.

Ранее ИА REGNUM сообщало об утечке аммиака в результате обстрела на Донецком пивзаводе.

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