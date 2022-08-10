Найроби, 11 августа, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Семь человек погибли в результате дорожной аварии с участием автобуса в округе Самбуру на севере Кении, сообщает пресс-служба местной полиции.

diaznash Найроби. Кения

По ее данным, автобус разбился на автодороге Исиоло — Мойяле. По предварительной версии, причиной аварии стало превышение скорости водителем транспортного средства, что привело к съезду в кювет и опрокидыванию. В результате ДТП погибли семеро человек, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. Точное число пострадавших не сообщается, однако подчеркивается, что всех их доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Индии девять человек погибли в результате столкновения авторикши с автобусом. Индийская полиция не исключила, что число жертв может вырасти.