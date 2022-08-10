Нью-Йорк, США, 11 августа, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 августа уверенным ростом на фоне публикации данных о замедлении инфляции. Больше других прибавил Nasdaq.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 535,10 пункта (1,63%), до уровня 33 309,51 пункта. S& P 500 подорожал на 87,77 пункта (2,13%), до уровня 4210,24 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 360,88 пункта (2,89%), до уровня 12 854,81 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,07 (1,18%), до уровня $91,57 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, европейские и азиатские рынки акций упали 10 августа, в то время как инвесторы ожидают последних данных по инфляции в США, которые должны определить темпы будущего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

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