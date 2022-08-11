Вашингтон, 11 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп сыграет в фильме «Фаворитка». Об этом сообщило издание Deadline.

Bielbienneboy Джонни Депп

В предстоящей ленте Депп исполнит роль короля Франции Людовика XV, а режиссёром выступит Майвенн Ле Беско («Мой король»). Съёмки картины стартовали в Париже (Франция) в июле 2022 года, выход же самого фильма намечен на 2023 год.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джонни Депп заключил сделку с брендом Dior, чтобы стать лицом одного из их мужских ароматов. Ожидается, что подобное соглашение принесёт актёру семизначную сумму.