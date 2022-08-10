Женева, Швейцария, 10 августа, 2022, 23:54 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 866 828 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2059 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 10 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже584 065 952 носителя вируса, подтверждено 6 418 958 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 577 423 выявленных инфицированных и 1144 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.