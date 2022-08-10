Нижний Новгород, 10 августа, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители Нижегородской области планируют произвести более 1,3 млн тонн зерна в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сельское хозяйство

После начала уборочной кампании нижегородские аграрии уже убрали 360 тысяч тонн нового урожая зерновых.

Отметим, что местным сельхозпроизводителям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 640 тысяч гектаров. Это на 8% или на 47,4 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году.

Также стало известно о том, что в Нижегородской области продолжается заготовка кормов для животных — на каждую условную голову скота уже запасено 19,1 центнера грубых и сочных кормов или 76,4% от необходимого объёма.