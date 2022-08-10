Тирана, , 23:49 — REGNUM Министр финансов и экономики Албании Делина Ибрахимай 10 августа подписала совместно с исполнительным директором Арабского фонда развития Абдулрахманом Аль-Маршадом соглашение о дополнительном финансировании кредита на проект строительства трасса Чука-Чафа Плоча.

Флаг Саудовской Аравии pixabay.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, кредит был увеличен с 49 до 25 миллионов долларов.

Будущая трасса сократит дорогу из столицы Албании Тираны в Корчу. Ибрахимай поблагодарила арабскую сторону и подчеркнула, что развитие инфраструктуры приведет к развитию бизнеса и туризма в этих зонах.

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