Москва, 11 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Режиссёр «Воланда» Михаил Локшин рассказал, почему картина до сих пор не вышла в прокат. Об этом сообщило издание The New York Times.

Кадр из фильма «Воланд» Кадр из фильма «Воланд»

Как признался постановщик, первоначальный дистрибьютор ленты Universal покинул Россию, а другие прокатчики отказываются брать фильм к себе: «Теперь мы в каком-то смысле подвергаемся цензуре в России и также не можем показать его за рубежом, потому что это российский фильм. Это какая-то сумасшедшая ситуация». Локшин также добавил, что «Воланду» перестали оказывать финансовую поддержку, вследствие чего невозможно закончить постпродакшн картины.

Напомним, «Воланд» является современной адаптацией романа «Мастер и Маргарита» писателя Михаила Булгакова. Бюджет ленты составил $15 млн.