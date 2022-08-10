Саранск, 10 августа, 2022, 23:38 — ИА Регнум. По итогам января-июня текущего года естественная убыль населения Мордовии составила 3824 человека, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 5,4%. Об этом свидетельствуют данные Мордовиястата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

По сравнению с прошлым годом число умерших сократилось на 474 человека или на 6,4% и составило 6104 человека. Количество родившихся снизилось на 252 человека или на 9,1% и составило 2280 детей.

Также наблюдается снижение числа браков — на 113 и числа разводов — на 121.

ИА REGNUM напоминает, в январе–мае 2022 года миграционная убыль населения составила 2205 человек. Из других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья в Мордовию прибыли 3543 человека, выбыли за ее пределы 5748 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выбывших выросло на 1726 человек, а число прибывших на семь человек.